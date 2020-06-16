Еще две страны оказались на пороге войны

По данным Индийской армии, потери имеются с обеих сторон, а официальные лица двух стран проводят встречу с целью ослабления напряженности. Пекин обвиняет Индию в «провоцировании конфликта и в нападении на китайский персонал, в результате чего произошло серьезное столкновение между пограничными силами». По мнению некоторых экспертов, произошедший в понедельник инцидент может перерасти в конфликт и пройти точку невозврата.

Три индийских солдата погибли в ходе вооруженного столкновения на границе с Китаем . Об этом сообщили представители Сухопутных сил во вторник, а предшествовало этому несколько недель растущей напряженности и развертывания в регионе тысяч дополнительных военнослужащих с обеих сторон.

Представители Сухопутных сил сообщили, что этот инцидент произошел в ходе процесса деэскалации, в результате «имеются жертвы с обеих сторон». Это первые жертвы продолжающегося уже четыре десятилетия тлеющего конфликта вдоль немаркированной границы протяженностью 3488 километров. Этот участок границы получил название «Линии реального контроля» (Line of Actual Control).

«Вчера вечером в ходе процесса деэскалации в районе долины Галван (Galwan Valley) произошло вооруженное столкновение, в результате которого имеются жертвы. Потери индийской стороны составили один офицер и два солдата. Высокопоставленные военные с обеих сторон проводят в настоящее время встречу с целью ослабления напряженности», — сообщили представители Сухопутных сил Индии.

Пекин не сообщил о каких-либо потерях или ранениях со своей стороны и возложил ответственность на Индию за произошедший инцидент.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел Китая Джао Лицзяня, индийские войска в понедельник дважды пересекли пограничную линию, они «провоцировали и атаковали китайский персонал, что привело к серьезному физическому столкновению пограничных сил обеих сторон».

Главный редактор «ястребиной» газеты «Глобал таймс» (Global Times) Ху Сицзинь (Hu Xijin) так написал на своей странице в Твиттере: «Насколько мне известно, китайская сторона тоже понесла потери в результате физического столкновения в долине Галван».

«Я хочу сказать индийской стороне: не будьте самонадеянными и не воспринимайте сдержанность Китая как признак его слабости. Китай не хочет столкновений с Индией, но мы не боимся их».

Издателем «Глобал таймс» является газета «Женьминь жибао», официальный орган правящей Коммунистической партии Китая.

Один индийский офицер, находящийся в районе конфликта, сообщил агентству Франс Пресс, что не было никакой стрельбы в ходе инцидента, который произошел в скалистой местности стратегически важной долины Галван.

«Это был жестокий рукопашный бой», — сообщил этот офицер на условиях анонимности.

Тысячи военных из двух ядерных держав с мая нынешнего года вовлечены в этот конфликт, а напряженность возросла после того, как несколько индийских и китайских солдат были ранены в столкновении, произошедшем 9 мая с применением кулаков и камней.

Эти азиатские страны предпринимают шаги, направленные на деэскалацию продолжающегося уже шесть недель противостояния, а высокопоставленные индийские и китайские офицеры провели переговоры в этом месяце.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин на прошлой неделе заявил о том, что Пекин достиг «позитивного консенсуса» с Нью-Дели по поводу разрешения данной ситуации, тогда как Индия в воскресенье сообщила, что две страны согласились решать вопросы «мирным путем».

Эти два ядерных соседа втянуты в жесткий пограничный конфликт, который привел к вооруженному столкновению и даже к войне в 1962 году. Однако после этого обе стороны пытались не допустить вооруженных столкновений.

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели два неформальных саммита — в Ухане в 2018 году и в прошлом году в прибрежном городе Махабалипурам. В ходе этих встреч обе стороны пообещали не допускать того, чтобы разногласия в области торговли и внешней политики перерастали в конфликты.

В 2018 году Моди заявил, что Индия и Китай «не произвели ни одного выстрела друг в друга» в течение 40 лет, и тем самым продемонстрировали свою зрелость.

Лун Синчунь (Long Xingchun), президент Института международных отношений города Чэнду, независимого исследовательского центра на юго-западе Китая, заявил о том, что произошедший в понедельник инцидент может перерасти в конфликт и пройти точку невозврата.

«Это первые жертвы за несколько десятилетий в ходе пограничного конфликта между Китаем и Индией, в результате чего внутри Индии могут прозвучать экстремистские националистические голоса, которые заставят правительство страны занять «ястребиную" позицию в отношении Китая, — сказал Лун. — Если Индия на самом деле так поступит, это приведет к еще большему обострению ситуации и к еще большему количеству жертв».

«Поэтому обе стороны, особенно руководители обеих стран, должны успокоить ситуацию, усилить пограничный контроль и не поддаваться влиянию экстремистов», — отметил Лун.

Тем временем котировки индийских акции в ходе вечерних торгов во вторник пошли вниз из-за опасений относительно эскалации напряженности в отношениях с Китаем.

Индексы NSE Nifty 50 и S&P BSE Sensex, показатели которых повысились более чем на 2% ранее во вторник в ожидании поддержки от американской корпоративной программы по покупке облигаций, упали на 0,5% после поступления новостей о пограничном конфликте.

В работе над этой статьей приняла участие Кристин Хуан (Kristin Huang).