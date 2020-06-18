Назван способ сдержать новую вспышку COVID-19 в Пекине

Властям Пекина необходимо найти и протестировать всех, кто был на оптовом рынке «Синьфади», а зараженных и их близкие контакты как можно скорее изолировать. Такое условие для сдерживания новой вспышки коронавируса назвала член специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР , инфекционист Ли Ланьцзюань, передает РИА Новости.

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По ее словам, выполняемая сейчас работа властей Пекина в области профилактики и контроля над эпидемией крайне своевременна и целесообразна. Однако в этой борьбе существует два ключевых момента, первый из которых заключается в проверке всех товаров на рынке, и в случае положительного результата на вирус проследить происхождение товаров.

Второй момент заключается в необходимости использовать технологии больших данных, чтобы найти и протестировать всех людей, которые были на рынке, и как можно скорее изолировать всех зараженных и их близкие контакты. При этом Ли Ланьцзюань выразила уверенность, что нынешнюю вспышку можно сдержать и контролировать, если ничего не упустить.

Ранее власти Китая сообщили, что риск новой эпидемии коронавируса в стране очень велик. Кроме того, в Пекине не останавливается рост числа зараженных. Отмечается, что новая вспышка напоминает ситуацию в Ухане в январе.