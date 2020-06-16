Китай поможет Трампу развалить США

Американский лидер Дональд Трамп пытается заручиться поддержкой внутри страны к грядущим выборам, зарубежные политики пристально следят за его действиями. С учётом роли США в мире, смена руководства в стране чревата серьёзными изменениями во всей международной политике. В этой связи многие хотели бы, чтобы Трамп сохранил пост. Причём к такой мысли, как выяснилось, склоняются даже его традиционные противники, в частности, в Китае.

Сам Трамп уверен, будто Пекин заинтересован в победе на ноябрьских выборах вице-президента Джо Байдена . «В таком случае они (китайцы) смогут продолжить грабить США, как делали это на протяжении десятилетий, пока я не пришёл», — писал американский лидер в мае. На днях он вновь вернулся к этой теме, намекнув, что Байден был бы выгоден не только Китаю.

Как, по вашему мнению, Китай, Россия, Япония и другие вели бы с ним переговоры? Мы бы остались без страны! — заявил Трамп.

Подозрения президента относительно заинтересованности Пекина в победе соперника имеют основания. Для китайцев Трамп не самый удобный лидер: он поддерживает противников КНР в территориальных спорах, участников протестов в Гонконге , предоставляет вооружение Тайваню, обвиняет Китай в распространении коронавируса. И, конечно же, активно противодействует экономическому росту азиатского конкурента, как и обещал ещё в своей предвыборной программе 2016 года.

Однако, несмотря на это, в Пекине второй трамповский срок считают не столь большой угрозой. Об этом, в частности, свидетельствует новая публикация издания Bloomberg, опросившего нескольких действующих и бывших китайских чиновников. По их словам, новая победа Трампа для КНР выгоднее, чем вероятное президентство Байдена. Причин тому несколько. Во-первых, действующий лидер способствует разрушению традиционных союзов США. Пользы от этого процесса для набирающего мощь Китая больше, чем вреда от торговой войны с американцами и обвинений в распространении COVID-19. В случае же прихода Байдена к власти, Вашингтон может вновь пойти на сближение с партнёрами и выступить против КНР.

Второй аспект, на который обращают внимание китайские чиновники, это общая американская стратегия на азиатском направлении.

Не думаю, что выборы кардинально изменят отношения. Ключевая идея США заключается в том, что они должны сдержать Китай, — отмечает бывший чиновник Министерства торговли КНР Чжоу Сяомин.

Действительно, Байден, которого Трамп пытается представить как прокитайского кандидата, в последнее время демонстрирует всё более жёсткую риторику по отношению к Пекину. Поэтому иллюзий насчёт его президентства в КНР не испытывают.

В-третьих, для Китая выгодно и долгосрочное влияние, которое оказывает политика Трампа на сами США. Эпидемия коронавируса, с которой президент до сих пор не справился, неутихающие протесты, углубляющийся раскол в Республиканской партии — всё это мощные дестабилизирующие факторы, безусловно, играющие на руку Пекину.

США, какими мы их знаем, могут перестать существовать, — отмечает в этом контексте бывший китайский дипломат Гао Чжикай.

Наконец, условные протрамповские настроения в китайской политической верхушке, вероятно, связаны и с северокорейским фактором. Действующий американский лидер, в отличие от многих своих предшественников, смог наладить контакты с руководством КНДР и снизить градус напряжённости. Для Пекина, считающегося традиционным союзником Пхеньяна, такая ситуация вполне выгодна, поскольку, хотя бы незначительно, но стабилизирует ситуацию в неспокойной соседней стране. В случае прихода к власти в США демократической администрации, вполне вероятно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын , известный своим непредсказуемым поведением, просто свернёт наметившийся было переговорный процесс.

Пока, однако, победа Трампа в ноябре выглядит всё менее вероятной. Рейтинги общественного одобрения президента долгое время демонстрируют падение его поддержки. И у хозяина Белого дома, судя по всему, нет чёткого плана относительно того, как обратить ситуацию в свою пользу.