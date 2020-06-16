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Пока вы не уснули: россиян лишат новогодних праздников 

Сергей Василенок 31 минуту назад
Пока вы не уснули: россиян лишат новогодних праздников
Фото: ТАСС

Лукашенко отказался от российского газа

Белоруссия может найти альтернативу российскому газу. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Стрельба в Назрани: четверо погибших и семеро раненых

В городе Назрани, Ингушетия, произошла перестрелка. Об этом собеседник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

Украину отрезали от российского газа

«Газпром» начал демонтаж труд для транзита газа через Украину. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил глава оператора украинской газотранспортной системы «Оператор ГТС» Сергей Макогон.

Погромы на Западе превращаются в революцию

Автор «Взгляда» Виктория Никифорова заявила, что жертвой волны протестов на Западе могут стать англосаксонское образование и академическая наука.

Евросоюз задумался о расширении

Германия во время своего председательства в Европейском союзе (ЕС) станет заниматься поддержкой присоединения балканских стран к ЕС, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Нашелся новый «виновник» смертельного ДТП с Ефремовым

В гибели водителя Сергея Захарова, который стал жертвой автомобильной аварии, спровоцированной актером Михаилом Ефремовым, виноват не рассчитанный на лобовое столкновение автомобиль отечественного производства, написала пользовательница Facebook по имени Дарья Каменская.

Новогодние каникулы сократят до трех дней

Новогодние каникулы в 2021 году в России следует сократить до трех дней — с 1 по 3 января, говорится в соответствующем законопроекте, подготовленном главой экономического комитета Совета федерации Андреем Кутеповым.

Прогремели взрывы: КНДР и Южная Корея на грани войны

На территории КНДР в районе демилитаризованной зоны были слышны звуки взрывов и виден дым, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства Рёнхап.

Россияне получат новые выплаты

Для семей, в которых родители остались без работы, вводится новое денежное пособие в три тысячи рублей. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Порошенко осиротел

Во вторник, 16 июня, на 85-м году жизни скончался отец экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Комментарии
В мире , Михаил Ефремов , Андрей Кутепов , Виктория Никифорова , Сергей Захаров , Антон Котяков , Петр Порошенко , Александр Лукашенко , Газпром , МИД , ЕС , Совет Федерации , МВД , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Reuters
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