Лукашенко определился с парадом Победы в Москве

«Как же: белорусы провели парад 9 Мая, а Россия не провела — надо проводить. Ну, поедем проведем парад», — сказал Лукашенко во время поездки в Гродно.

При этом глава государства не уточнил, будет ли присутствовать на мероприятии лично. Ранее МИД России и пресс-секретарь президента РФ подтвердили, что приглашение белорусскому лидеру отправлено.

Уже известно, что в Москву приедет министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Также, по информации Минобороны, в Параде Победы примут участие военнослужащие белорусской сводной роты почетного караула. Они пройдут по Красной площади в парадном строю.

Как сообщал «Рамблер», парад в честь 75-летия Победы перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Торжественные мероприятия посетят президенты Сербии, Хорватии, Казахстана, Молдавии, Южной Осетии, Абхазии, премьер-министр Армении, глава МИД Венгрии и представители других стран.