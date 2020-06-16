Лукашенко определился с парадом Победы в Москве

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«Надо проводить»: Лукашенко принял решение по параду Победы в Москве 

Вероника Полынина 30 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил участие белорусской стороны в параде Победы в Москве, передает «Интерфакс».
«Как же: белорусы провели парад 9 Мая, а Россия не провела — надо проводить. Ну, поедем проведем парад», — сказал Лукашенко во время поездки в Гродно.
При этом глава государства не уточнил, будет ли присутствовать на мероприятии лично. Ранее МИД России и пресс-секретарь президента РФ подтвердили, что приглашение белорусскому лидеру отправлено.
Уже известно, что в Москву приедет министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Также, по информации Минобороны, в Параде Победы примут участие военнослужащие белорусской сводной роты почетного караула. Они пройдут по Красной площади в парадном строю.
Как сообщал «Рамблер», парад в честь 75-летия Победы перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Торжественные мероприятия посетят президенты Сербии, Хорватии, Казахстана, Молдавии, Южной Осетии, Абхазии, премьер-министр Армении, глава МИД Венгрии и представители других стран.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , МИД , Интерфакс , Москва
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