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В Париже во время беспорядков ранили 19 полицейских 

РИА Новости и ещё 11 10 минут назад
Беспорядки в Париже: ранены 19 полицейских
Фото: РИА Новости
Девятнадцать сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе беспорядков, вспыхнувших во вторник в Париже, более 30 человек были задержаны, сообщает префектура полиции во вторник.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, в ходе мирной акции протеста медработников в Париже вспыхнули беспорядки, которые продолжались сначала на улицах, примыкающих к эспланаде Дома Инвалидов, а затем и на самой площади. Столкновения длились около двух часов. Их устроили радикально настроенные молодые люди в черной одежде, они забрасывали камнями и бутылками полицейских, перевернули машину, попытались разбить стекла автобуса, поджигали пластиковые заграждения и содержимое урн. Правоохранительные органы многократно распыляли слезоточивый газ.
"Сегодня снова полицейские, жандармы и пожарные работали хладнокровно и профессионально, в то время, как они были жертвами невероятного насилия. Среди них 19 получили ранения ", — говорится в сообщении префектуры.
На видео, которое было размещено в социальных сетях, видно, как один из полицейских падает на асфальт и на него набрасываются около десятка человек, нанося удары ногами.
Префектура полиции сообщает, что число задержанных в ходе беспорядков возросло до 32 по данным к 18.30 (19.30 мск). Ранее сообщалось о 24 задержанных.
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В мире , Происшествия , МВД
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