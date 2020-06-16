Китай назвал виновника новой вспышки коронавируса

Коронавирус, обнаруженный на рынке «Синьфади» в Пекине, оказался родом из Европы. К такому выводу пришли исследователи из Пекинского центра профилактики и борьбы с заболеваниями, передает «Московский комсомолец»

Секвенирование генома вируса, вызвавшего новую вспышку, показало, что он был завезен в Китай людьми или через продукты из Европы.

Ученые также указали, что вирус очень заразен — уханьский коронавирус распространялся в условиях холодного сезона, а пекинский — в жаркую погоду, не благоприятствующую распространению вирусов.

При этом специалисты уверены, что вспышка была замечена на достаточно раннем этапе, чтобы взять ее под контроль.

«В Пекине меры предприняты вовремя и эффективно. Инфицированные могут проявить симптомы в ближайшие два дня. Если количество случаев не будет сильно возрастать, можно будет говорить, что эпидемия стабилизировалась», — отметил главный эпидемиолог Китайского центра профилактики и борьбы с заболеваниями У Цзунью.

Как сообщал «Рамблер», 11 июня эпидемиологи обнаружили коронавирус на доске для разделки лосося на рынке «Синьфади» в Пекине. К 16 июня вирус выявлен у 106 человек. Власти Пекина ограничили въезд и выезд из города, во всех микрорайонах введен «режим военного времени».