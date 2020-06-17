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В Киргизии выявили 90 новых случаев COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Киргизии выявили 90 новых случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
Киргизия за сутки зафиксировала 90 новых случаев COVID-19, один человек скончался, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 17 июня 2020 года по республике зарегистрировано 90 новых случаев СOVID-19, 36 из них — в Бишкеке", — заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, накануне в Джалал-Абадской областной клинической больнице скончался 36-летний мужчина, инфицированный COVID-19. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 54 пациента.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 21 — медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 495 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество выявленных зараженных в Киргизии возросло до 2562. Скончались 30 человек. Выписали по выздоровлению из больниц 1901 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , РИА Новости , Бишкек , Кыргызстан
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