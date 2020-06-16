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Украина объявила в розыск Стрелкова 

Lenta.ru 40 минут назад
Украина объявила в розыск Стрелкова
Фото: РИА Новости
Украина объявила в розыск бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина). Он подозревается в нарушении законов и обычаев войны. Об этом во вторник, 16 июня, сообщает «Интерфакс-Украина».
Офиса генпрокурора заявил, что Стрелков 17-19 апреля 2014 года похитил в Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины. Их держали в Славянске, пытали и избивали, чтобы отомстить за проукраинскую позицию, утверждает Киев.
«Во исполнение приказов подозреваемого подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни по меньшей мере трех человек, которых незаконно удерживали и пытали», — заявили в офисе.
Подозреваемый объявлен в розыск, суд дал разрешение на его задержание.
Стрелков также проходит обвиняемым по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году в Донецке. Помимо него, прокуратура Нидерландов предъявила обвинения россиянам Олегу Пулатову и Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко.
Игорь Стрелков участвовал в военном конфликте в Донбассе в 2014 году, командовал вооруженными силами ДНР. Позже он признался, что нажал «спусковой крючок войны».
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В мире , Украина , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Игорь Стрелков , Boeing , Интерфакс
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