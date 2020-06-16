Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео 

КНДР взорвали здание межкорейского офиса связи, построенного в соответствии с Пханмучжомской декларацией 2018 года в городе Кэсон . Видео взрыва опубликовало Министерство обороны Южной Кореи.

Северокорейская сторона ранее анонсировала разрушение узла связи, о чем несколько дней назад заявляла сестра высшего руководителя КНДР Ким Ё Чжон. Поводом для обострения отношений между странами стала агитационная кампания северокорейских перебежчиков, направивших в КНДР воздушные шары с антиправительственными листовками.