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Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео 

Алевтина Жаркова 57 минут назад
В КНДР взорвали здание межкорейского офиса связи, построенного в соответствии с Пханмучжомской декларацией 2018 года в городе Кэсон. Видео взрыва опубликовало Министерство обороны Южной Кореи.
Северокорейская сторона ранее анонсировала разрушение узла связи, о чем несколько дней назад заявляла сестра высшего руководителя КНДР Ким Ё Чжон. Поводом для обострения отношений между странами стала агитационная кампания северокорейских перебежчиков, направивших в КНДР воздушные шары с антиправительственными листовками.
В мире , Видео , Происшествия , КНДР , Кэсон
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