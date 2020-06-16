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«Голландцы ездят по ушам»: эксперт показал тела пилотов MH17 

Мария Иванова 30 минут назад
Технический эксперт Юрий Антипов назвал ложью утверждения о сбившем Boeing над Донбассом «Буке» и заявил, что фотографии тел пилотов доказывают несостоятельность этой версии. Его мнение опубликовано в «Живом журнале» Сергей Григорьева.
В блоге разместили несколько снимков тел. Антипов утверждает, что на фотографиях запечатлены погибшие пилоты Boeing. Снимки якобы были сделаны на месте крушения.
«У меня есть уникальные фото тел пилотов на месте крушения, которые тоже никто не видел. Так вот, НИКАКИХ массированных повреждений от поражающих элементов мифического «Бука» на телах пилотов самолёта рейса МН17 НЕТ. Ни на первом офицере (втором пилоте), Ни на командире судна (КВС)», — заявил Антипов (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Как отметил эксперт, нидерландские следователи утверждают, что командир лайнера оказался всего в трех метрах от взрыва, произошедшего у него сбоку над головой.
«Посмотрите, нога целая, ткань брюк цела, ботинок цел, а плоть сожжена и разорвана только на НИЖНЕЙ поверхности бедра, а не не сверху, откуда должна была прийти ударная и тепловая волна от мифического «Бука», — сказал он.
Утверждения о «Буке» эксперт назвал «голландской ездой по ушам». Также Антипов обратил внимание, что США так и не предоставили спутниковые снимки, якобы доказывающие пуск «Бука».
«Высунув нос в самом начале и дав старт оголтелой пропаганде против России, США 6 лет тянули вместе с голландцами кота за хвост и сейчас, припёртые к стенке прямым вопросом судьи, тут же дали задний ход», — заключил он.
Как сообщал «Рамблер», Boeing 777 (рейс MH17), летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Нидерландов, США, Малайзии, Австралии и других стран.
В мае 2018-го в Объединенной следственной группе (JIT) заявили, что лайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.
Летом 2019 года Нидерланды предъявили обвинения по делу трем россиянам — Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову — и гражданину Украины Леониду Харченко.
В Минобороны РФ утверждают, что «Буки» из России никогда не переправлялись на Украину. Фотографии «Бука» в Донбассе, показанные JIT, в ведомстве назвали отфотошопленными. Российские военные заявили, что самолет был сбит принадлежащей Украине ракетой, которую произвели в Долгопрудном и в конце 1986 года передали в войсковую часть 20152 в Прикарпатье.
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В мире , Видео , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Игорь Гиркин , Юрий Антипов , Министерство обороны , Boeing
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