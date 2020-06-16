Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Революция двоечников»: к чему приведут протесты в США 

Мария Иванова 42 минуты назад
Автор «Взгляда» Виктория Никифорова заявила, что жертвой волны протестов на Западе могут стать англосаксонское образование и академическая наука. Она отметила, что от преподавателей начали требовать завышения оценок чернокожим студентам.
Жириновский предрек революцию в США
Никифорова рассказала, как некий «белый союзник» потребовал от преподавателя бухучета калифорнийской школы менеджмента Андерсона освободить от экзамена чернокожих студентов или выставить им положительные оценки, так как они пострадали из-за гибели Джорджа Флойда.
«Профессор ответил на запрос язвительным письмом. Он указал, что ведет лекции онлайн и не может оценить степень темнокожести студентов. Он отметил, что непонятно, как завышать оценки студентам смешанного происхождения — может быть, наполовину?» — написала Никифорова.
Также профессор напомнил слова Мартина Лютера Кинга, что «человека нельзя оценивать по цвету его кожи». После этого преподавателя начали обвинять в расизме, все закончилось принудительным отпуском и петицией с требованием уволить профессора.
«Сегодня в топе обвинений — недостаточное уважение к чернокожему меньшинству, под которое можно подвести что угодно: например, отказ автоматически выставлять чернокожим студентам наивысшие оценки», — заявила Никифорова.
При этом, по ее словам, с дискриминацией в США постоянно сталкиваются студенты из стран Азии, которым для поступления в университеты требуется набрать больше баллов, чем белым или чернокожим. Никифорова считает, что студенческие акции против дискриминации меньшинств поддерживаются в США властями, так как отвлекают молодых людей от реальных проблем в образовании.
«Еще недавно студенты выходили на митинги за снижение и отмену платы в вузах, за большую доступность обучения. <…> Сейчас студенты митингуют против чего угодно, <…> однако продолжают исправно платить за свое пребывание в стенах вуза», — подчеркнула автор.
Она заявила, что выставление оценок с учетом цвета кожи может уничтожить образование и запустить «массовое производство двоечников».
Как сообщал «Рамблер», афроамериканец Джордж Флойд скончался в Миннеаполисе при задержании 25 мая: полицейский долгое время прижимал его шею коленом к земле.
Афроамериканца задержали после обращения в полицию продавца супермаркета: он заподозрил, что Флойд расплатился с ним поддельной купюрой. Сначала полицейскому предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, позже обвинение переквалифицировали на более тяжкое — убийство второй степени.
Гибель Флойда спровоцировала массовые протесты в Миннеаполисе, которые распространились на другие города и начали сопровождаться погромами.
Комментарии 138
В мире , Видео , Статьи , Виктория Никифорова , Мартин Лютер , Деловая газета "Взгляд" , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она больной человек»: Охлобыстин о бывшей жене Ефремова
«Она больной человек»: Охлобыстин о бывшей жене Ефремова
В «Современнике» прокомментировали ситуацию с Ефремовым
В «Современнике» прокомментировали ситуацию с Ефремовым
Полиция уточнила наличие людей в авто Ефремова
Полиция уточнила наличие людей в авто Ефремова
Дочь Ефремова рассказала о раскаянии отца
Дочь Ефремова рассказала о раскаянии отца
Найденные на Солянке артефакты отреставрировали
Найденные на Солянке артефакты отреставрировали
Видео
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
00:48
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
00:23
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
00:58
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
00:37
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
В мире Происшествия
Уснувшая в кроватке пьяная воспитательница детсада попала на видео
01:10
Уснувшая в кроватке пьяная воспитательница детсада попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео заявлений избившей в лифте внучку бабушки
00:43
Опубликовано видео заявлений избившей в лифте внучку бабушки
Происшествия
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
00:37
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой
00:50
Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой
Армия
Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео
02:31
Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео тренировки авиации перед парадом
01:12
Появилось видео тренировки авиации перед парадом
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение