Автор «Взгляда» Виктория Никифорова заявила , что жертвой волны протестов на Западе могут стать англосаксонское образование и академическая наука. Она отметила, что от преподавателей начали требовать завышения оценок чернокожим студентам.

Никифорова рассказала, как некий «белый союзник» потребовал от преподавателя бухучета калифорнийской школы менеджмента Андерсона освободить от экзамена чернокожих студентов или выставить им положительные оценки, так как они пострадали из-за гибели Джорджа Флойда.

«Профессор ответил на запрос язвительным письмом. Он указал, что ведет лекции онлайн и не может оценить степень темнокожести студентов. Он отметил, что непонятно, как завышать оценки студентам смешанного происхождения — может быть, наполовину?» — написала Никифорова.

Также профессор напомнил слова Мартина Лютера Кинга, что «человека нельзя оценивать по цвету его кожи». После этого преподавателя начали обвинять в расизме, все закончилось принудительным отпуском и петицией с требованием уволить профессора.

«Сегодня в топе обвинений — недостаточное уважение к чернокожему меньшинству, под которое можно подвести что угодно: например, отказ автоматически выставлять чернокожим студентам наивысшие оценки», — заявила Никифорова.

При этом, по ее словам, с дискриминацией в США постоянно сталкиваются студенты из стран Азии, которым для поступления в университеты требуется набрать больше баллов, чем белым или чернокожим. Никифорова считает, что студенческие акции против дискриминации меньшинств поддерживаются в США властями, так как отвлекают молодых людей от реальных проблем в образовании.

«Еще недавно студенты выходили на митинги за снижение и отмену платы в вузах, за большую доступность обучения. <…> Сейчас студенты митингуют против чего угодно, <…> однако продолжают исправно платить за свое пребывание в стенах вуза», — подчеркнула автор.

Она заявила, что выставление оценок с учетом цвета кожи может уничтожить образование и запустить «массовое производство двоечников».

Как сообщал «Рамблер», афроамериканец Джордж Флойд скончался в Миннеаполисе при задержании 25 мая: полицейский долгое время прижимал его шею коленом к земле.

Афроамериканца задержали после обращения в полицию продавца супермаркета: он заподозрил, что Флойд расплатился с ним поддельной купюрой. Сначала полицейскому предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, позже обвинение переквалифицировали на более тяжкое — убийство второй степени.

Гибель Флойда спровоцировала массовые протесты в Миннеаполисе, которые распространились на другие города и начали сопровождаться погромами.