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Устроенный Северной Кореей взрыв на границе попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Взрыв межкорейского узла связи в приграничном городе Кэсон на Корейском полуострове попал на видео. Ролик распространило министерство обороны Южной Кореи, пишет журналистка Виктория Ким (Victoria Kim) в Twitter.
На кадрах виден момент взрыва, а также обрушение зданий, стоящих рядом. Также заметен огромный столб дыма.
Ранее 16 июня стали известны подробности инцидента. Подрыв произошел в 14:49 по местному времени. Министр объединения Кореи пояснил, что северокорейская сторона планировала взрыв заранее и открыто его анонсировала: за несколько дней до случившегося сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон назвала межкорейский узел бесполезным.
Взрыв произошел вскоре после новости о планах КНДР ввести войска в демилитаризованные приграничные области: Пхеньян вознамерился укрепить границу с южными соседями. Об этом сообщалось ранее в тот же день.
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В мире , Видео , КНДР , Южная Корея , Кэсон
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