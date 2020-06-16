На кадрах виден момент взрыва, а также обрушение зданий, стоящих рядом. Также заметен огромный столб дыма.

Ранее 16 июня стали известны подробности инцидента. Подрыв произошел в 14:49 по местному времени. Министр объединения Кореи пояснил, что северокорейская сторона планировала взрыв заранее и открыто его анонсировала: за несколько дней до случившегося сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон назвала межкорейский узел бесполезным.

Взрыв произошел вскоре после новости о планах КНДР ввести войска в демилитаризованные приграничные области: Пхеньян вознамерился укрепить границу с южными соседями. Об этом сообщалось ранее в тот же день.