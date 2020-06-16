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В НАТО обеспокоены появлением у России новых ракет 

Павел Тиунов 1 час назад
В НАТО обеспокоены появлением у России новых ракет
Фото: РИА Новости
Министры обороны стран НАТО намерены обсудить новость о появлении у России новых ракет, способных нести ядерный боезаряд, сообщает ТАСС. Вопрос будет поднят на видеоконференции, проведение которой запланировано на 17-18 июня.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин анонсировал появление в стране нового вида оружия, которое он назвал «контргиперзвуковым». По его словам, российские вооруженные силы получат новейшие ракеты задолго до того, как остальные страны обзаведутся гиперзвуковым оружием.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что информация о появлении у России новых ракет будет обсуждаться в формате видеоконференции с главами оборонных ведомств стран Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что в связи с заявлением российского национального лидера государствам-членам НАТО необходимо укреплять системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также закупать больше американских военных самолетов пятого поколения.
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Комментарии
В мире , Йенс Столтенберг , Владимир Путин , НАТО , ИТАР-ТАСС
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