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Баку вмешается в конфликт полиции РФ и азербайджанцев 

Артём Кульша 21 минуту назад
Баку вмешается в конфликт полиции РФ и азербайджанцев
Фото: ТАСС
Делегация из Азербайджана прибудет в Дагестан на фоне имевшего там место конфликта. Об этом дипломатический источник сообщил РИА Новости.
В России произошло столкновение полиции и азербайджанцев
Вчера, как сообщал «Рамблер», азербайджанцы, не сумевшие покинуть территорию России до закрытия государственной границы из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, устроили волнения в пункте временного размещения неподалеку от села Куллар Дербентского района Дагестана.
Они потребовали, чтобы их всех пустили на родину, и вступили в конфликт с сотрудниками полиции и Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия). Конфликт был урегулирован в течение нескольких часов. В результате него пострадали четверо полицейских.
Сегодня дипломатический источник сообщил РИА Новости, что 16 июня в Дагестан прибудет делегация из Азербайджана. В ее состав войдут официальные лица, в том числе, возможно, заместитель министра внутренних дел Азербайджана Орудж Ибрагим оглы Залов. Целью визита азербайджанской делегации станет решение вопроса о возвращении соотечественников на родину.
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В мире , Политика , Росгвардия , РИА Новости , Азербайджан , Баку , Республика Дагестан
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