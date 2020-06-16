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Южная Корея раскрыла подробности взрыва у границы 

Lenta.ru 1 час назад
Южная Корея раскрыла подробности взрыва у границы
Фото: Reuters
Cеверная Корея взорвала межкорейский узел связи в приграничном городе Кэсон, сообщают источники в Южной Корее. Известные на данный момент подробности раскрыло агентство «Ёнхап».
Сообщается, что подрыв произошел в 2 часа 49 минут по местному времени. Министр объединения Кореи пояснил, что северокорейская сторона планировала взрыв заранее и открыто его анонсировала.
Агентство указывает на прозвучавшие несколько дней назад слова Ким Ё Чжон, сестры лидера КНДР: она заявила, что «бесполезный» узел связи давно пора уничтожить.
О взрыве возле границы сообщалось утром 16 июня. Он произошел вскоре после новости о планах КНДР ввести войска в демилитаризованные приграничные области: власти Северной Кореи вознамерились укрепить границу с южными соседями. Об этом стало известно ранее в тот же день.
9 июня Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом. Незадолго до этого появилось распоряжение Пхеньяна об окончательном прекращении общения по всем каналам, включая военных и специальную линию между высшим руководством двух стран.
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Комментарии
В мире , КНДР , Южная Корея , Кэсон
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