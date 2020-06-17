Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦТАК: КНДР может вспомнить об идее превращения Сеула в «море огня» 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
КНДР пригрозила Южной Корее «морем огня»
Фото: Reuters
Властям Южной Кореи не стоит перекладывать на Пхеньян ответственность за ликвидацию межкорейского офиса связи, поскольку Сеул первым нарушил договорённости, если подобные обвинения продолжатся, КНДР может вспомнить об идее превращения Сеула в "море огня", говорится в опубликованном в среду комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
"Если (южнокорейские власти) не умеют следить за языком, то мы в ответ на это можем снова вспомнить уже давно забытую идею о превращении Сеула в море огня", — пишет ЦТАК.
По мнению агентства, озвученная накануне позиция южнокорейского министерства объединения, в котором действия Северной Кореи были названы "нарушением Пханмунчжомской декларации и односторонним разрывом соглашения", является передергиванием.
Южная Корея, как отмечает агентство, открыто совершала различные "враждебные акты", проводя в том числе "репетицию войны с нападением на Север", и до сих пор систематически нарушала договорённости, зафиксированные в межкорейских соглашениях, однако продолжает винить во всем Север.
"Они должны осознавать, что звуки взрыва, раздавшиеся в Кэсонской промышленной зоне от разрушения (межкорейского офиса связи — ред.), могут стать прелюдией к полному развалу межкорейских отношений", — подчёркивает ЦТАК.
В опубликованном на сайте ЦТАК заявлении первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон также отметила, что Южная Корея постоянно "замалчивает" факт отправки на Север листовок перебежчиками, не пытаясь при этом "принести извинения, раскаяться и гарантировать, что такого больше не повторится".
Президентская администрация Южной Кореи ранее осудила отправку активистами листовок в КНДР и заявила, что правительство будет и далее соблюдать межкорейские договоренности и тщательно пресекать все последующие попытки отправить пропагандистские материалы на территорию Северной Кореи.
По мнению северокорейской стороны, Южная Корея надела "себе на шею петлю низкопоклонничества перед Вашингтоном", консультируясь по каждому решению в рамках рабочей группы с США и проводя совместные военные учения.
По словам Ким Ё Чжон, теперь южнокорейские власти не смогут вести какие-либо дела с Севером и им остаётся лишь "сожалеть и печалиться".
Накануне СМИ сообщили, что в районе Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, во второй половине дня были слышны взрывы и наблюдался дым. Южнокорейское министерство объединения подтвердило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Позже и сама КНДР сообщила о "полном разрушении" координационного бюро.
Видео дня. Виктория Боня назвала россиян алкашами и нищебродами
Последние новости
Названы отменившие парады Победы российские города Названы отменившие парады Победы российские города Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Комментарии 8
В мире , Администрация Президента РФ , КНДР , Южная Корея , Пхеньян , Сеул
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Газовая бомба США: на Украине скандал из-за СПГ
Газовая бомба США: на Украине скандал из-за СПГ
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Помпео взбесило решение России
Помпео взбесило решение России
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Избившая ребенка в лифте сделала заявление
Избившая ребенка в лифте сделала заявление
Видео
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
00:32
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
В мире Происшествия
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
00:46
Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна
Происшествия
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
00:45
Опубликовано видео корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
Армия Войска
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
01:29
Появилось видео с адвокатом семьи Сергея Захарова
Общество
Кварталы «без полиции» в США попали на видео
04:35
Кварталы «без полиции» в США попали на видео
В мире
Тестирование жителей Дагестана попало на видео
00:59
Тестирование жителей Дагестана попало на видео
Армия
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
00:51
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
Происшествия
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
01:15
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
Происшествия
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
00:24
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
Опубликовано видео пожара на Камчатке
02:06
Опубликовано видео пожара на Камчатке
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение