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Пока вы спали: НАТО и ЕС выступили против России 

Артём Кульша 19 минут назад
Пока вы спали: НАТО и ЕС выступили против России
Фото: РИА Новости

НАТО и ЕС выступили против России

Министры иностранных дел стран — членов Европейского союза (ЕС) обсудили агрессивность России. Об этом сообщает «Коммерсант». Вчера главы Министерств иностранных дел стран Евросоюза провели онлайн-конференцию. В ней принял участие государственный секретарь США Майк Помпео.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель назвал одной из ее главных тем взаимодействие со странами Восточного партнерства, с Украиной в особенности.
В свою очередь, американский Госдепартамент в своем заявлении по итогам конференции обвинил Россию в попытке подорвать демократические общества и агрессивных действиях в Донбассе.

Россияне стали экономить на еде

В России вырос спрос на дешевые товары из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсант».
Согласно подсчетам компании Nielsen, в мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% при среднегодовом значении 16,9%. В Nielsen связывают это с падением доходов населения из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Навальный стал фигурантом нового дела

Политик Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела о клевете. Об этом сообщает «Коммерсант». Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Навальный назвал людей, снявшихся в видео канала RT о поправках в Конституцию России, продажными холуями, позором страны и людьми без совести. Вчера СК возбудил за это против политика уголовное дело по статье «Клевета».

Россияне приготовились путешествовать

Граждане России намерены активно путешествовать после отмены режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции. Таков, как сообщают «Ведомости», вывод аналитиков сервиса бронирования билетов и отелей «Тинькофф путешествия».
Они сделали его на основе данных о заказах самого сервиса, а также данных о финансовых операциях более 12 миллионов клиентов во всех регионах России.

Между Россией и Чехией разгорелся скандал

Дипломатический скандал разгорелся между Россией и Чехией. Об этом пишут «Известия».
В апреле отношения между странами ухудшились, так как в Праге был демонтирован памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, а местные СМИ сообщили, что сотрудник посольства России в Чехии якобы намеревался отравить мэра Праги.
В начале июня власти Чехии признали информацию об отравлении вымышленной, назвали причиной ее появления борьбу внутри российской дипмиссии и выслали из страны двух российских дипломатов. Вчера Министерство иностранных дел (МИД) России в ответ выслало двух чешских дипломатов.
Видео дня. Бассейн в прицепе: блогер устроил заезд по городу
Комментарии 68
В мире , Алексей Навальный , Жозеп Боррель , Иван Конев , МИД , ЕС , Госдеп США , НАТО , газета "Известия" , США
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