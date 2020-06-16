Пока вы спали: НАТО и ЕС выступили против России 

НАТО и ЕС выступили против России

Министры иностранных дел стран — членов Европейского союза (ЕС) обсудили агрессивность России. Об этом сообщает «Коммерсант». Вчера главы Министерств иностранных дел стран Евросоюза провели онлайн-конференцию. В ней принял участие государственный секретарь США Майк Помпео.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель назвал одной из ее главных тем взаимодействие со странами Восточного партнерства, с Украиной в особенности.

В свою очередь, американский Госдепартамент в своем заявлении по итогам конференции обвинил Россию в попытке подорвать демократические общества и агрессивных действиях в Донбассе.

Россияне стали экономить на еде

В России вырос спрос на дешевые товары из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно подсчетам компании Nielsen, в мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% при среднегодовом значении 16,9%. В Nielsen связывают это с падением доходов населения из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Навальный стал фигурантом нового дела

Политик Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела о клевете. Об этом сообщает «Коммерсант». Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Навальный назвал людей, снявшихся в видео канала RT о поправках в Конституцию России, продажными холуями, позором страны и людьми без совести. Вчера СК возбудил за это против политика уголовное дело по статье «Клевета».

Россияне приготовились путешествовать

Граждане России намерены активно путешествовать после отмены режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции. Таков, как сообщают «Ведомости», вывод аналитиков сервиса бронирования билетов и отелей «Тинькофф путешествия».

Они сделали его на основе данных о заказах самого сервиса, а также данных о финансовых операциях более 12 миллионов клиентов во всех регионах России.

Между Россией и Чехией разгорелся скандал

Дипломатический скандал разгорелся между Россией и Чехией. Об этом пишут «Известия».

В апреле отношения между странами ухудшились, так как в Праге был демонтирован памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу , а местные СМИ сообщили, что сотрудник посольства России в Чехии якобы намеревался отравить мэра Праги.