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Украинское посольство в Испании обратилось в МИД королевства и телерадиокомпанию RTVE с просьбой исправить карту, на которой Крым был обозначен как часть России . Об этом сообщила в Facebook замминистра иностранных дел Украины Эмине Джеппар.

«МИД Украины продолжает "преподавать" географию зарубежным СМИ», — заявила Джеппар.

Карта, опубликованная RTVE, касалась распространения коронавируса в мире.

страница Эмине Джапаровой в Facebook

В ноябре посольство Украины в США потребовало исправить карту Украины без Крыма, которую ранее опубликовало американское издание The New York Times. Журналистов попросили «не играть на руку российской информационной пропаганде».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, на котором большинство жителей поддержали это решение. Украина считает Крым оккупированным.