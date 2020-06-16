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Украина попросила Испанию исправить карту с российским Крымом 

Lenta.ru и ещё 5 42 минуты назад
Украинское посольство в Испании обратилось в МИД королевства и телерадиокомпанию RTVE с просьбой исправить карту, на которой Крым был обозначен как часть России. Об этом сообщила в Facebook замминистра иностранных дел Украины Эмине Джеппар.
«МИД Украины продолжает "преподавать" географию зарубежным СМИ», — заявила Джеппар.
Карта, опубликованная RTVE, касалась распространения коронавируса в мире.
страница Эмине Джапаровой в Facebook
В ноябре посольство Украины в США потребовало исправить карту Украины без Крыма, которую ранее опубликовало американское издание The New York Times. Журналистов попросили «не играть на руку российской информационной пропаганде».
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, на котором большинство жителей поддержали это решение. Украина считает Крым оккупированным.
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В мире , Видео , МИД , Испания , Республика Крым
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