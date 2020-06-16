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Прогремели взрывы: КНДР и Южная Корея на грани войны 

Павел Тиунов и ещё 18 6 минут назад
КНДР взорвала межкорейский офис связи
Фото: depositphotos.com
На территории КНДР в районе демилитаризованной зоны были слышны звуки взрывов и виден дым, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства Рёнхап. Предполагается, что северокорейские военные могли снести совместный с Южной Кореей офис связи в отместку за распространение антиправительственных листовок.
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Ранее, как сообщал «Рамблер», в Северную Корею были переброшены агитационные листовки с критикой властей КНДР. Эксперты министерства объединения Республики Корея заявили, что распространение «агиток» было инициативой двух неправительственных организаций (НПО): «Борцы за свободную Корею» и «Кынсем». Власти КНДР заявили о готовности жестко ответить на провокацию, заявив, что выходкой южнокорейцев оскорбился весь народ Северной Кореи.
16 июня стало известно, что северокорейские власти всерьез рассматривают варианты введения войск в демилитаризованные зоны, являющиеся буфером между двумя странами. По данным СМИ, речь идет о районах вблизи города Кэнсон и гор Кымансан, где ранее неоднократно случались стычки между военными двух государств. В последнее время буферные зоны использовались для реализации совместных проектов двух стран, направленных на повышение туристической привлекательности региона.
Позже журналисты заявили, что вблизи демилитаризованных зон с стороны КНДР были слышны взрывы. Инцидентом озаботились южнокорейские военные, которые объявили о проведении проверки обстоятельств ЧП. Они не исключают, что взрывы могут быть связаны с демонтажом совместного офиса связи Севера и Юга, который первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон обещала разрушить до основания.
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В мире , КНДР
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