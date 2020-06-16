В победившей коронавирус стране снова нашли COVID-19

Новой Зеландии , на прошлой неделе объявившей о победе над эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, обнаружили два новых случая заражения, сообщает Reuters.

Зараженные — гражданки страны среднего возраста, которым позволили вернуться в особом порядке. Они находились в Великобритании . Прибыв в страну, они отправились на самоизоляцию — тесты показали, что они переносят болезнь. Им позволили один раз нарушить карантинный режим, чтобы навестить умирающего родственника.

Премьер-министр Хасинда Ардерн предупредила сограждан, что эти случаи могут оказаться не последними, так как из-за границы возвращается все больше людей.

9 июня власти страны сообщили о том, что первыми в мире снимут все ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией, оставив лишь закрытые границы. 8 июня там излечился последний больной COVID-19. Такой успех в борьбе с болезнью объясняют вовремя введенными и соблюдавшимися карантинными мерами, а также широкомасштабным тестированием, которое проводила Новая Зеландия.