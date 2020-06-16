Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В победившей коронавирус стране снова нашли коронавирус 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
В победившей коронавирус стране снова нашли COVID-19
Фото: Reuters
В Новой Зеландии, на прошлой неделе объявившей о победе над эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, обнаружили два новых случая заражения, сообщает Reuters.
Зараженные — гражданки страны среднего возраста, которым позволили вернуться в особом порядке. Они находились в Великобритании. Прибыв в страну, они отправились на самоизоляцию — тесты показали, что они переносят болезнь. Им позволили один раз нарушить карантинный режим, чтобы навестить умирающего родственника.
Премьер-министр Хасинда Ардерн предупредила сограждан, что эти случаи могут оказаться не последними, так как из-за границы возвращается все больше людей.
9 июня власти страны сообщили о том, что первыми в мире снимут все ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией, оставив лишь закрытые границы. 8 июня там излечился последний больной COVID-19. Такой успех в борьбе с болезнью объясняют вовремя введенными и соблюдавшимися карантинными мерами, а также широкомасштабным тестированием, которое проводила Новая Зеландия.
Видео дня. Бассейн в прицепе: блогер устроил заезд по городу
Последние новости
Число случаев коронавируса в мире превысило восемь миллионов Число случаев коронавируса в мире превысило восемь миллионов Счетная палата отказалась комментировать срыв «Силы Сибири» «Газпромом» Счетная палата отказалась комментировать срыв «Силы Сибири» «Газпромом» Северная Корея собралась ввести войска в демилитаризованную зону Северная Корея собралась ввести войска в демилитаризованную зону
Комментарии
В мире , Reuters , Новая Зеландия , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
«Наконец-то!»: Мясников — о деле против Навального
«Наконец-то!»: Мясников — о деле против Навального
Названа причина гибели «Доктора Смерти»
Названа причина гибели «Доктора Смерти»
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Украина рассказала о мести за сбитый Ил-76
Украина рассказала о мести за сбитый Ил-76
Видео
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
00:37
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой
00:50
Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой
Армия
Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео
02:31
Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео тренировки авиации перед парадом
01:12
Появилось видео тренировки авиации перед парадом
Армия
Массовые драки чеченцев во Франции попали на видео
01:01
Массовые драки чеченцев во Франции попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео таинственной смерти Алены Верди
02:53
Опубликовано видео таинственной смерти Алены Верди
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы в сотрудников ДПС
02:32
Опубликовано видео стрельбы в сотрудников ДПС
Происшествия
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
00:15
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
01:28
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
00:40
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение