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В Германии ответили на слова Трампа о защите от России 

Газета.Ru и ещё 9 1 час назад
В Германии ответили на слова Трампа о защите от России
Фото: AP
Посол ФРГ в Вашингтоне Эмили Хабер заявила, что американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты от России, передает агентство Reuters.
По ее словам, американские войска в ФРГ поддерживают трансатлантическую безопасность. Кроме того, они размещены там, чтобы демонстрировать военное присутствие США в Африке и в Азии.
Ранее американский президент Дональл Трамп заявил о сокращении своего военного контингента в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин не заплатит за размещение войск и не вернет долги НАТО. Он сказал, что якобы США защищают ФРГ от России, в то время как "Германия платит России миллиарды долларов за энергию".
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В мире , НАТО , Reuters , Германия
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