В Германии ответили на слова Трампа о защите от России 

Посол ФРГ в Вашингтоне Эмили Хабер заявила, что американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты от России , передает агентство Reuters.

По ее словам, американские войска в ФРГ поддерживают трансатлантическую безопасность. Кроме того, они размещены там, чтобы демонстрировать военное присутствие США в Африке и в Азии.