Тегеран попросил помощи у Москвы и Пекина, чтобы США не смогли продлить оружейное эмбарго, срок которого истекает в октябре текущего года. По мнению автора, санкции в отношении Ирана толкают власти страны на решительные, но не всегда законные и адекватные меры.

Во время речи, которая транслировалась на иранском официальном телеканале, президент Ирана Хасан Роухани призывал членов Совета Безопасности ООН, в частности Россию и Китай, обладающих правом вето, выступить против заговора Соединенных Штатов с целью продления эмбарго на поставки оружия Тегерану.

Сегодняшняя ситуация на Ближнем Востоке и неспособность Соединенных Штатов достичь окончательного соглашения с Ираном по вопросам, побудивших их выйти из ядерного соглашения в мае 2018 года, заставляют американцев настаивать на продлении и ужесточении оружейного эмбарго против Тегерана. Более того, Соединенные Штаты пригрозили, что будут противодействовать любым попыткам снять эмбарго на поставки оружия при помощи права вето, поскольку они не хотят потворствовать стремлению Ирана к возобновлению конфликтов на Ближнем Востоке.

Начало истории

С 2015 года, когда Иран подписал соглашение СВПД со странами «шестерки», он пытается снять оружейное эмбарго, срок которого истекает в октябре 2020 года, поскольку это поможет модернизировать военный арсенал Тегерана, который не обновлялся со времен Исламской революции 1979 года. Здесь необходимо отметить, что несмотря на усилия, предпринимаемые Ираном в этом направлении, нынешний военный арсенал страны не отвечает современным условиям ведения боевых действий. Корпорации оборонной промышленности Ирана не хватает современных военных технологий для производства передового оружия и техники, о чем свидетельствуют спорадические столкновения иранцев с США, будь то в Ираке или в водах Персидского залива.

Использование контрабандных военных технологий представляет собой сложную задачу из-за экономических и геополитических ограничений, наложенных на Иран. Кроме того, немаловажно отметить влияние санкций США, последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и проявление осторожности со стороны потенциальных поставщиков.

Иранские официальные лица, и в частности руководители Революционной гвардии Ирана, делают хвастливые заявления о том, что Тегеран добился впечатляющих результатов в развитии военно-стратегического потенциала и разработке вооружений, которые способствовали сохранению территориальной целостности страны и расширению регионального влияния, несмотря на сравнительно небольшой военный бюджет по сравнению с соседними странами. Это бахвальство вызывает много вопросов, поскольку, когда между Ираном и Соединенными Штатами или какой-либо другой страной возникает вооруженная конфронтация, иранское оружие не демонстрирует должной эффективности.

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф заявил, что президент США Дональд Трамп продал многим арабским странам «прекрасную военную технику» на миллиарды долларов, но она не способствовала обеспечению безопасности этих стран. С другой стороны, Иран принял соответствующие меры, чтобы компенсировать ущерб от эмбарго на поставки оружия. Он использовал иранские милиции в Ливане, Ираке, Йемене и Сирии для распространения своего влияния и противодействия тем, кто использовал иранских союзников, чтобы побольнее ударить по Тегерану. Данная стратегия отчетливо проявилась во время Арабской весны в 2011 году, когда иранцам удалось передать оружие своим союзникам, несмотря на эмбарго ООН. Об этом говорится в статье, опубликованной в американской газете The New York Times в 2017 году.

Попытки Ирана обойти эмбарго

В 2005 году ядерная программа Ирана подверглась кибератаке вирусом Stuxnet, что подтолкнуло Тегеран к созданию собственного потенциала в сфере кибербезопасности. Кроме того, он добился значительного прогресса в разработке баллистических ракет и невооруженных летательных аппаратов, созданных на основе современных российских, китайских и северокорейских технологий. Иран также достиг значительного прогресса в области беспилотных летательных аппаратов, что подтверждается атаками беспилотников по саудовским нефтеперерабатывающим заводам в Абкайке и Хурайсе в сентябре 2019 года, которые лишили Саудовскую Аравию более половины добычи нефти. А еще ему удалось вывести военный спутник на орбиту после нескольких неудачных попыток.

Здесь следует отметить, что на программу разработки баллистических ракет не распространяется эмбарго Организации Объединенных Наций, что побудило Тегеран запустить промышленное производство баллистических ракет последнего поколения. Тем не менее Иран столкнулся с большими проблемами в этой области из-за постоянной промышленной интенсивности и отсутствия необходимых технологий для создания передовых баллистических ракет, которые могли бы соперничать с российскими и американскими ракетами. Это стало очевидным, когда в январе 2020 года противовоздушная оборона иранской Революционной гвардии сбила украинский самолет, посчитав, что это вражеская американская ракета.

Несмотря на усилия, предпринятые Ираном для приобретения российской системы противовоздушной обороны С-400, он сталкивается с серьезными проблемами в этой области. Во-первых, это отсутствие должной финансовой поддержки для бесперебойного функционирования зенитно-ракетных комплексов, а во-вторых, нежелание России предоставить Ирану комплексы С-400 из-за сильного давления, которое Израиль оказывает на нее в последнее время. Подобная ситуация может подтолкнуть Иран к приобретению части оборудования для зенитно-ракетной системы С-400, как это было ранее с российскими радиолокационными станциями «Каста» и «Небо-СВ».

Необходимо отметить, что, несмотря на оружейное эмбарго, введенное ООН в отношении Ирана, он все же смог найти лазейки в международных санкциях. Иран использовал все доступные ему средства и инструменты, а также смог обеспечить своих союзников необходимым военным оборудованием, что стало причиной продолжающихся войн на Ближнем Востоке. Эту ситуацию хорошо иллюстрирует та роль, которую иранское оружие сыграло в Сирии, Ливане и Йемене.

Существует большая вероятность того, что Соединенные Штаты смогут продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана из-за неспособности других стран-членов Совета Безопасности ООН им противостоять. Напомним, что они не смогли повлиять на санкционную политику США в отношении Ирана, которая активно проводилась в последнее время. Более того, союзники Ирана, в частности Россия и Китай, на сегодняшний день стремятся скорее ослабить Иран, чем уничтожить, поскольку стремятся получить все выгоды и преимущества в регионе, наиболее важными из которых являются разговоры о послевоенной Сирии и стратегический диалог между Ираком и Соединенными Штатами. Таким образом, международная тенденция заключается в разделе добычи от любой иранской сферы влияния. Об этом свидетельствует отказ России предоставить Ирану государственный кредит в размере 20 миллиардов долларов после того, как Всемерный банк отклонил аналогичную просьбу со стороны иранцев.