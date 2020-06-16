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В Германии ответили Трампу на слова о защите от России 

РИА Новости и ещё 1 38 минут назад
В Германии парировали слова Трампа о защите от России
Фото: U.S. Army / Spc. Randy Wren
Американские войска находятся в Германии не для защиты страны, а для поддержания трансатлантической безопасности, отметила посол Германии в Соединенных Штатах Эмили Хабер в рамках онлайн дискуссии в Совете по международным отношениям.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек. Кроме этого, Трамп возмутился, что "Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России".
"Американские войска (присутствуют в Германии) не для защиты Германии. Они для защиты трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке, в Азии", — заявила она.
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В мире , Армия , Безопасность , Дональд Трамп , Германия , США
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