Трамп решил запретить полиции удушающие приемы 

Президент США Дональд Трамп решил запретить полиции использовать удушающие приемы после резонансной смерти чернокожего Джорджа Флойда в результате грубого задержания. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что правоохранители теперь смогут прибегать к удушающим приемам только в случае угрозы жизни. Это нововведение станет частью полицейской реформы.

Один из самых известных подобных приемов известен как усыпляющий захват (sleeper holds). Он сводится к механическому пережатию конечностями сонных или затылочной артерий или яремной вены и приводит к гипоксии мозга и потере сознания через несколько секунд. Этот прием возможен без использования значительной физической силы из-за особой уязвимости сосудов шеи. При этом, если доступ крови ограничивается на слишком длительное время, жертва приема может получить серьезные травмы или умереть.

Ранее источники сообщили, что реформа будет направлена на то, чтобы мотивировать полицейские департаменты использовать современные стандарты в области применения силы. В рамках данной инициативы будет налажена более тесная связь между полицией в разных городах, чтобы избежать найма на работу сотрудников с запятнанной репутацией. Планируется также укрепить сотрудничество между правоохранительными органами и социальными службами.

5 июня власти города Миннеаполиса, где погиб Флойд, уже запретили местным полицейским использовать удушающие приемы. Помимо этого их обяжут сообщать о любых случаях проявления насилия против граждан со стороны их коллег и вмешиваться в подобные ситуации. В противном случае их будут ждать серьезные дисциплинарные меры.

В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией. Они начались вскоре после смерти Флойда.