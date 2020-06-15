«Янукович отдал Крым»: о чем Порошенко рассказал в суде 

Бывший президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления в качестве свидетеля на допросе в Киевском апелляционном суде обвинил также экс-лидера страны Виктора Януковича в государственной измене.

Он заявил, что Янукович отрицает якобы имевшую место «российскую агрессию в Крыму и Донбассе», что является антигосударственным и антиконституционным поведением.

«Я лично свидетельствую о том, что Крым был захвачен российскими войсками во время моего визита. Я лично видел российские войска и имел информацию о том, что они присутствовали на аэродроме в Симферополе, а также о прибывших десантных кораблях из Новороссийска», — сказал Порошенко.

Он осудил Януковича за обращение за помощью к президенту России Владимиру Путину, поэтому — по словам Порошенко — Янукович является преступником.

«Преступление Януковича было продемонстрировано 1 марта 2014 года российским представителем на Совете безопасности ООН. Тогда представитель российской власти продемонстрировал письмо, которым Янукович приглашал оккупационные войска на территорию Украины, которые предприняли попытки легитимизировать российскую агрессию в Крыму», — сказал Порошенко.

Стоит отметить, что, по словам адвоката Виталия Сердюка, суд помогал Порошенко не отвечать на вопросы защиты Януковича.

«Большая часть ключевых вопросов, подготовленных стороной защиты четвертого президента Украины Виктора Януковича, снимается судом», — добавил он.

В ходе допроса Порошенко не отвечал или давал уклончивые ответы на вопросы о его действиях для недопущения потери Крыма, не стал отвечать на ряд вопросов адвокатов об осуществлении политического преследования Януковича и не только.

Тремя днями ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном пообещал вернуть вопрос по Крыму в повестку дня международного сообщества и попросил в этом помощи Стокгольма.

Такие попытки Зеленского найти партнеров для обсуждения вопросов по Крымскому полуострову продиктованы безысходностью, рассказал вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов

«Сочувствуем Зеленскому в его безысходности», — добавил он.

По его словам, в мире де-факто Крым воспринимается как российская территория. В связи с этим Мурадов посоветовал президенту Украины поговорить с партнером из Швеции в городе Полтава, под которым в 1709 году произошла битва, в которой Россия помешала шведской армии посягнуть на территорию государства.

«Может у переговорщиков там возникнут символические параллели, связанные с попытками приобретения русских земель», — указал политик.

По словам Мурадова, Зеленский раскается в будущем за свое негативное отношение к жителям Крыма.

«Должно прийти раскаяние. Украинское руководство еще пожалеет о «лжи и клевете» в адрес крымчан, а также — о множестве блокад, разрыве экономических связей с Россией и попытках отказаться от общей исторической памяти», — добавил Мурадов.

Отношения между Россией и Украиной испортились в 2014 году — тогда в результате общенародного референдума в состав Российской Федерации на правах субъектов вошли Крым и Севастополь. Киев, поддерживаемый странами Запада, результаты референдума не признал — в результате США, Евросоюз и Украина называют воссоединение Крыма с РФ «аннексией».

При этом за возвращение в Россию проголосовало подавляющее большинство крымчан. Владимир Путин подчеркнул впоследствии, что вопрос принадлежности полуострова «закрыт навсегда».

Вскоре после этого в Донбассе вспыхнул гражданский конфликт. Украинские власти в регионе начали так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО). Продолжающаяся уже более шести лет война унесла жизни более 13 тыс. человек, порядка 1,5 млн жителей региона бежали из страны.

Стоит добавить, что в апреле нынешнего года российские спецслужбы в Крыму задержали группу украинских разведчиков, которые вербовали россиян, пытались организовать теракты и выкрасть сведения, содержащие государственную тайну.

Злоумышленники действовали под руководством начальника херсонского подразделения украинской военной разведки, полковника Олега Ахмедова. В состав разведгруппы входили подозреваемый в шпионаже украинец и российская военнослужащая, которую также подозревают в выдаче Киеву гостайны.