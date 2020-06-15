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У отца Порошенко случился инсульт 

Lenta.ru и ещё 1 52 минуты назад
У отца Порошенко случился инсульт
Фото: РИА Новости
У отца бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея случился инсульт. Об этом сообщил политолог Тарас Березовец в своем Telegram-канале.
«У Алексея Порошенко, отца народного депутата от Нашей Украины Петра Порошенко, случился геморрагический инсульт», — написал он.
На данный момент отец Порошенко находится в одной из киевских клиник. Его состояние стабильное.
Алексей Порошенко родился в 1936 году. Известен как советский и украинский хозяйственный деятель. Был депутатом Винницкого областного совета. Имеет звание героя Украины.
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