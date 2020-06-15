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Число умерших от COVID-19 в Британии превысило 41,7 тысячи 

РИА Новости 2 часа назад
Число умерших от COVID-19 в Британии превысило 41,7 тысячи
Фото: AP Photo / Frank Augstein
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 38, общее число умерших достигло 41 736, количество выявленных заболевших увеличилось на 1056, до 296 857, свидетельствуют данные минздрава страны.
В выходные статистика, как правило, лучше, поскольку система оповещения не работает в полную силу. Неучтенные случаи добавляются к статистике за следующие дни.
Днем ранее число умерших увеличилось на 36 (минимальный суточный прирост с момента начала карантина), заболевших — на 1514.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Минздрав РФ , ВОЗ , Великобритания
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