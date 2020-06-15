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Трамп пригласил лидеров Сербии и Косово на переговоры 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Трамп пригласил лидеров Сербии и Косово на переговоры
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Сербии и самопровозглашенного Косово на переговоры 27 июня, сообщает газета Wall Street Journal.
Спецпосланник США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл подтвердил встречу представителей Белграда и Приштины для обсуждения вопроса Косово, передает ТАСС.
«Отличные новости! Я получил от правительств Косова и Сербии обязательство временно приостановить кампанию по отзыву признания независимости и вступлению в международные организации, чтобы встретиться в Вашингтоне в Белом доме 27 июня для диалога. Если какая-либо из сторон будет недовольна переговорами 27 июня, они вернутся к статус-кво после того, как покинут Вашингтон», — написал Гренелл.
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромисса по Косово, которое затем утвердит Совбез ООН.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Дональд Трамп , Владимир Путин , Ричард Гренелл , Совбез ООН , ИТАР-ТАСС , Wall Street Journal , Сербия , США
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