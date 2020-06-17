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В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении COVID-19 

РИА Новости и ещё 27 30 минут назад
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
Как показало проведенное в Оксфорде исследование, противовоспалительный препарат дексаметазон снижает риск смерти пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди больных, получающих кислород, — на 20%. Упаковка препарата в Британии стоит всего порядка пяти фунтов стерлингов (437 рублей — прим. ред.). Британское правительство во вторник одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19.
"Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертность среди пациентов с COVID-19, которым необходима кислородное лечение или искусственная вентиляция легких ", — приводит организация заявление гендиректора.
Гебрейесус назвал результаты испытаний "отличной новостью".
В ВОЗ сообщили, что Великобритания предоставила организации предварительные результаты исследования. "Мы с нетерпением ждем полного анализа данных в ближайшие дни", — добавили в организации.
В России для лечения COVID-19 ранее был одобрен препарат "Авифавир" на базе "Фавипиравира". Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях. В мае лекарство было зарегистрировано Минздравом. Пока его нельзя купить в аптеке, оно доступно только пациентам стационаров и применяется под наблюдением врача.
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Комментарии 1
В мире , Видео , Наука и техника , COVID-19 , Минздрав РФ , ВОЗ , Великобритания
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