Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.

Как показало проведенное в Оксфорде исследование, противовоспалительный препарат дексаметазон снижает риск смерти пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди больных, получающих кислород, — на 20%. Упаковка препарата в Британии стоит всего порядка пяти фунтов стерлингов (437 рублей — прим. ред.). Британское правительство во вторник одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19.

"Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертность среди пациентов с COVID-19, которым необходима кислородное лечение или искусственная вентиляция легких ", — приводит организация заявление гендиректора.

Гебрейесус назвал результаты испытаний "отличной новостью".

В ВОЗ сообщили, что Великобритания предоставила организации предварительные результаты исследования. "Мы с нетерпением ждем полного анализа данных в ближайшие дни", — добавили в организации.