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В ВОЗ сообщили, что США не вышли из организации 

ТАСС и ещё 3 56 минут назад
В ВОЗ рассказали о членстве США в организации
Фото: РИА Новости
США, критиковавшие деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), остаются ее составе. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Отвечая на вопрос, не покинули ли США организацию, учитывая истекающий на этой неделе 30-дневный срок, установленный президентом Дональдом Трампом для проведения реформ в ВОЗ, гендиректор сказал: "Соединенные Штаты все еще являются государством — членом Всемирной организации здравоохранения".
20 мая ВОЗ подтвердила, что получила ультиматум президента США Дональда Трампа, который дал организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ. В противном случае Соединенные Штаты намерены окончательно прекратить финансирование этой международной структуры и пересмотреть условия членства в ней.
Трамп заявил, что США приостановили перевод взносов в ВОЗ, отметив, что деньги не будут перечисляться до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса. Глава вашингтонской администрации не раз критиковал работу ВОЗ, отмечая, что структура финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае. Белый дом фактически пытается возложить на ВОЗ ответственность за распространение коронавируса в США, поскольку эта организация якобы неверно информировала руководство страны об угрозе пандемии.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , ВОЗ , США
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