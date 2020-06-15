Пока вы не уснули: доллару предрекли крах 

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) России. Об этом пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих сообщил ТАСС.
«Грядет крах доллара»
«Грядет крах доллара». Под таким заголовком Bloomberg опубликовал колонку профессора Стивена Роуча, бывшего члена совета директоров Федеральной резервной системы США, а ныне — старшего научного сотрудника исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете, самом влиятельном вузе «Лиги плюща».
Названо место начала Третьей мировой войны
Пентагон впервые за много лет развернул три авианосных ударных группы в Тихом океане. Пекин рассматривает это действие как угрозу для своих войск.
Украина нашла способ для «противостояния» России
Правительство Украины считает необходимым переоснастить Вооруженные силы для того, чтобы противостоять российской «агрессии», говорится в программе работы правительства, которая направлена утверждение Верховной рады.
Макрон не получил приглашения на Парад Победы
Власти России не пригласили президента Франции Эммануэля Макрона посетить парад Победы в Москве. Об этом в пресс-службе Елисейского дворца сообщили РИА Новости.
Раскрыта причина пьянства Ефремова перед ДТП
Михаил Ефремов в день ДТП напился и сел за руль пьяным из-за смерти близкого друга. Об этом рассказал адвокат актера Эльман Пашаев изданию «Московский комсомолец».
Суд в Москве решил судьбу американца Уилана
Гражданин США Пол Уилан виновен в шпионаже против России. Такое решение, как сообщает ТАСС, принял Московский городской суд.
Умерла лжехирург Алена Верди
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В краснодарской больнице умерла Алена Верди, которую ранее обвинили в нанесении вреда здоровью и оказании некачественных медицинских услуг. Об этом сообщает Life.
В Токио захотели отменить Олимпиаду
Лидер партии «Рэйва синсэн гуми» Таро Ямамото объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах губернатора японской столичной префектуры. Об этом сообщает ТАСС.