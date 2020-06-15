ЛАГ осудила военную операцию Турции в Ираке 

"Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт осудил военную операцию, которую Турция проводит на севере Ирака под предлогом преследования членов РПК, и подтвердил, что турецкое военное вторжение представляет собой нарушение суверенитета Ирака”, — сообщила пресс-служба. В заявлении подчеркивается, что турецкая операция осуществляется без координации с правительством в Багдаде, тем самым Анкара демонстрирует «пренебрежение к международному праву и к отношениям с соседними арабскими странами в равной степени".

»Военное вмешательство Турции на территории арабских стран — как в Сирии, так и в Ливии и Ираке — вызывает тревогу, отвержение и осуждение во всех арабских государствах и отражает экспансионистские амбиции Турции”, — указала пресс-служба.

Ранее в понедельник министерство обороны Турции заявило, что ВВС страны провели крупную воздушную операцию на севере Ирака, уничтожив 81 цель запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В ходе операции нанесены удары по базам РПК в Синджаре, Караджаке, Кандиле, Запе, Гаре, Авашине и Хакурке.

Объединенное командование ВС Ирака осудило вторжение турецкой авиации, расценив это как нарушение суверенитета страны.

По данным турецкой стороны, после возобновления в июле 2015 года вооруженного конфликта Турции с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции, нейтрализовав за пятилетний период более 10 тысяч членов РПК.