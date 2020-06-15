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ЛАГ осудила военную операцию Турции в Ираке 

РИА Новости 3 часа назад
ЛАГ осудила военную операцию Турции в Ираке
Фото: страница T.C. Millî Savunma Bakanlığı в Twitter
Военная операция, которую Турция проводит на севере Ирака под предлогом борьбы с Рабочей партией Курдистана (РПК), нарушает суверенитет Ирака и идет вразрез с нормами международного права, говорится в опубликованном в понедельник заявлении пресс-службы генерального секретариата Лиги арабских государств (ЛАГ).
"Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт осудил военную операцию, которую Турция проводит на севере Ирака под предлогом преследования членов РПК, и подтвердил, что турецкое военное вторжение представляет собой нарушение суверенитета Ирака”, — сообщила пресс-служба. В заявлении подчеркивается, что турецкая операция осуществляется без координации с правительством в Багдаде, тем самым Анкара демонстрирует «пренебрежение к международному праву и к отношениям с соседними арабскими странами в равной степени".
»Военное вмешательство Турции на территории арабских стран — как в Сирии, так и в Ливии и Ираке — вызывает тревогу, отвержение и осуждение во всех арабских государствах и отражает экспансионистские амбиции Турции”, — указала пресс-служба.
Ранее в понедельник министерство обороны Турции заявило, что ВВС страны провели крупную воздушную операцию на севере Ирака, уничтожив 81 цель запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В ходе операции нанесены удары по базам РПК в Синджаре, Караджаке, Кандиле, Запе, Гаре, Авашине и Хакурке.
Объединенное командование ВС Ирака осудило вторжение турецкой авиации, расценив это как нарушение суверенитета страны.
По данным турецкой стороны, после возобновления в июле 2015 года вооруженного конфликта Турции с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции, нейтрализовав за пятилетний период более 10 тысяч членов РПК.
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Комментарии
В мире , Ахмед Абу , Лига арабских государств , Рабочая партия Курдистана , Ирак , Турция
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