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Украина предъявила новые требования к ДНР и ЛНР 

Вероника Полынина и ещё 1 11 минут назад
Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы потребовала полного восстановления действия украинского законодательства на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу президентского офиса.
Также представители Киева потребовали восстановить в самопровозглашенных ДНР и ЛНР систему налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля, а также провести инвентаризацию государственного и частного имущества.
«Речь идет о состоянии предприятий всех форм собственности, в том числе отделений банковских учреждений», — отметили в офисе президента.
Также украинская сторона подняла вопрос обеспечения мобильной связи в ДНР и ЛНР украинскими операторами.
Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате».
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В мире , Видео , Конфликты , Украина , Киев
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