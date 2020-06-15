Украина предъявила новые требования к ДНР и ЛНР

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Украина потребовала восстановить законность в ДНР и ЛНР 

Lenta.ru 36 минут назад
Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) потребовала полного восстановления действия украинского законодательства, систем налогообложения и расчетов на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Переговорщики подчеркнули, что будут добавиться проведения инвентаризации украинского государственного и частного имущества в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).
«Речь идет о состоянии предприятий всех форм собственности, в том числе отделений банковских учреждений», — добавили они.
Представители Украины настояли при этом на доступе в ДНР и ЛНР украинских операторов мобильной связи, подчеркнув, что речь идет об удовлетворении гуманитарных потребностей.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минские соглашения по Донбассу не мертвы, но держатся на одном аппарате искусственной вентиляции легких. Он добавил, что жители ДНР и ЛНР в составе Украины получат «в тысячу раз» больше прав, чем имеют сейчас.
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В мире , Видео , Конфликты , Украина , Дмитрий Кулеба
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