Украина предъявила новые требования к ДНР и ЛНР

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Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) потребовала полного восстановления действия украинского законодательства, систем налогообложения и расчетов на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Переговорщики подчеркнули, что будут добавиться проведения инвентаризации украинского государственного и частного имущества в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

«Речь идет о состоянии предприятий всех форм собственности, в том числе отделений банковских учреждений», — добавили они.

Представители Украины настояли при этом на доступе в ДНР и ЛНР украинских операторов мобильной связи, подчеркнув, что речь идет об удовлетворении гуманитарных потребностей.