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В Сербии число жертв коронавируса достигло 255 человек 

РИА Новости 2 часа назад
В Сербии число жертв коронавируса достигло 255 человек
Фото: AP Photo / Darko Vojinovic
В Сербии за сутки скончался один больной COVID-19, выявлены 57 новых заражений, сообщило министерство здравоохранения.
С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая и начале июня несколько дней прошло без жертв.
"В последние 24 часа умер один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии — 255 человек. Выявлены 57 новых зараженных, всего 12 367 больных", — заявил минздрав в понедельник.
Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее заявил, что отсутствие новых зараженных коронавирусом можно ожидать в Сербии 9 или 10 июля.
Сербия смягчила меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, государственные и коммерческие предприятия. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1 тысячи человек.
Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая. Власти Сербии с 1 июня открыли границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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