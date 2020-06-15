Премьер Киргизии подал в отставку 

Премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку в связи со скандалом о продаже радиочастот, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе кабмина республики.

В середине мая в парламенте республики разгорелся скандал из-за незаконной продажей радиочастот. По версии депутатов, 200 мегагерц радиочастот были проданы одному из мобильных операторов Киргизии незаконно, в результате чего государству был нанесен многомиллионный ущерб. По возбужденному уголовному делу были задержаны бывший директор госагентства связи Наталья Черногубова и несколько сотрудников спецслужб. На заседании парламента 20 мая депутат Жанар Акаев предположил, что премьер может быть причастен к этому делу.

"В сегодняшних сложных условиях, когда страна противостоит угрозе коронавирусной инфекции и борется с ее последствиями для экономики, правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе правительства. Исходя из этих соображений я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра Кыргызской Республики", — цитирует Абылгазиева пресс-служба.

В конце мая премьер взял отпуск, чтобы не мешать следствию по делу о продаже радиочастот. "Я уже говорил и еще раз хочу особо подчеркнуть, что не имею никакого отношения к этому делу, а прозвучавшие в мой адрес обвинения не имеют под собой никаких оснований. В течение моего двухнедельного отпуска следственные органы ко мне с какими-либо вопросами не обращались. Уверен, что следствие расставит все по местам и выявит истинных виновных в нарушении закона", — заявил Абылгазиев.

"В своей работе я всегда работал честно и открыто, старался приносить пользу общему делу и уверен, что и в будущем у меня будет возможность применять свои знания и накопленный опыт на благо страны и общества", — подытожил политик.

Абылгазиев занимал пост премьера с 2018 года.