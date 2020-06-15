Президент Бразилии рассказал о разговоре с Путиным 

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
«Этим утром я поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Мы договорились дальше углублять сотрудничество между нашими странами, включая борьбу с COVID-19», — написал Болсонару в Twitter.
Он отметил, что стороны обсудили, каких результатов можно достичь на следующем саммите стран БРИКС в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что саммиты БРИКС и ШОС перенесены на более поздний срок в связи с пандемией коронавирусной инфекции.