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Помпео взбесило решение России 

Вероника Полынина и ещё 1 10 минут назад
Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России немедленного освобождения американца Пола Уилана, осужденного на 16 лет за шпионаж.
«Я возмущен решением осудить Пола Уилана на основании тайного судебного разбирательства, с использованием секретных доказательств, без возможности выступления свидетелей защиты», — написал госсекретарь в Twitter.
Он потребовал незамедлительно освободить Пола Уилана и подчеркнул, что обращение с ним российских властей «продолжает вызывать ужас».
Как сообщал «Рамблер», 15 июня в Мосгорсуде гражданин США Пол Уилан был приговорен к 16 годам заключения в колонии строго режима за шпионаж. По версии обвинения, Уилан — кадровый разведчик, который вербовал сотрудников ФСБ и Минобороны, а также собирал секретные сведения. Американца задержали при осуществлении одной из шпионских операций, детали которой не разглашаются. Осужденный продолжал настаивать, что преступления не совершал.
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В мире , Видео , ФСБ , Министерство обороны , Мосгорсуд , США
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