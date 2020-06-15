Помпео взбесило решение России 

Все новости на карте

Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России немедленного освобождения американца Пола Уилана, осужденного на 16 лет за шпионаж.

«Я возмущен решением осудить Пола Уилана на основании тайного судебного разбирательства, с использованием секретных доказательств, без возможности выступления свидетелей защиты», — написал госсекретарь в Twitter.

Он потребовал незамедлительно освободить Пола Уилана и подчеркнул, что обращение с ним российских властей «продолжает вызывать ужас».