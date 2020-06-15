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Помпео потребовал от России немедленно освободить Уилана 

Lenta.ru 1 час назад
Госсекретарь США Майкл Помпео в своем Twitter потребовал немедленно освободить осужденного на 16 лет американца Пола Уилана.
«Я взбешен решением осудить Пола Уилана на основании тайного судебного разбирательства, с использованием секретных доказательств, без возможности для того, чтобы выступили свидетели защиты», — подчеркнул он. Помпео также назвал обращение российских властей с американцем ужасающим.
Ранее Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, так как материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну.
Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. На изъятой у него флешке была обнаружена информация, составляющая государственную тайну. Адвокат Уилана утверждал, что на флешке были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих посещений, однако источники газеты «Коммерсантъ» рассказали, что на ней, предположительно, нашли список личного состава одного из подразделений ФСБ. Уилану предъявили обвинение в шпионаже в пользу США.
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В мире , Видео , Майкл Помпео , ФСБ , Мосгорсуд , ФСИН , Газета "Коммерсантъ" , США
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