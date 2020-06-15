СМИ предсказали масштабную войну с Россией и Венгрией 

На Украине предложили собрать команду добровольцев и отправить их с грязными бомбами в Россию и Венгрию, чтобы устроить саботаж, пишет издание. С таким предложением выступил депутат из Тернополя Тарас Билан.

Sohu отмечает, что подобные заявления дестабилизируют европейскую безопасность и грозят еще больше усугубить экономическую обстановку на Украине.

После крымского референдума 2014 года идея выйти из состава Украины и стать автономной областью в составе Венгрии появилась у Закарпатья. Если это произойдет, что начнется распад украинского государства, отмечает издание.

По мнению Sohu, мировой общественности необходимо обращать больше внимания на опасные сигналы, поступающие с Украины. В стране уделяется большое внимание перевооружению армии. Кроме того, все более влиятельными становятся националистические силы.

«Нельзя исключать вероятность самого драматичного сценария развития событий. Страна может пойти на военный конфликт с соседними государствами», — считает издание.