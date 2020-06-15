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СМИ предсказали масштабную войну с Россией и Венгрией 

Вероника Полынина 33 минуты назад
СМИ предсказали масштабную войну с Россией и Венгрией
Фото: ТАСС
Украина может развязать военные конфликты с Россией и Венгрией, считает китайский информационный портал Sohu. Перевод статьи приводит «ПолитРоссия».
На Украине предложили собрать команду добровольцев и отправить их с грязными бомбами в Россию и Венгрию, чтобы устроить саботаж, пишет издание. С таким предложением выступил депутат из Тернополя Тарас Билан.
Названо место начала Третьей мировой войны
Sohu отмечает, что подобные заявления дестабилизируют европейскую безопасность и грозят еще больше усугубить экономическую обстановку на Украине.
После крымского референдума 2014 года идея выйти из состава Украины и стать автономной областью в составе Венгрии появилась у Закарпатья. Если это произойдет, что начнется распад украинского государства, отмечает издание.
По мнению Sohu, мировой общественности необходимо обращать больше внимания на опасные сигналы, поступающие с Украины. В стране уделяется большое внимание перевооружению армии. Кроме того, все более влиятельными становятся националистические силы.
«Нельзя исключать вероятность самого драматичного сценария развития событий. Страна может пойти на военный конфликт с соседними государствами», — считает издание.
Ранее «Рамблер» писал, что депутат Тернопольского городского совета от партии «Европейская солидарность» Тарас Билан обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием создать ядерные бомбы, чтобы не допустить вторжения России и Венгрии на территорию Украины.
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В мире , Конфликты , Владимир Зеленский , Венгрия
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