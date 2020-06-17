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В Белом доме заявили об отсутствии второй волны коронавируса в США 

РИА Новости и ещё 23 1 час назад
США опровергли вторую волну коронавируса
Фото: © РИА Новости / Брайан Смит
Вторая волна заболевания коронавирусом в настоящее время не угрожает США, результаты исследований говорят о низком проценте заболевших в стране, заявила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.
"Доктор Биркс (координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс — ред.) сказал мне вчера, что сейчас не та ситуация, что у нас вторая волна. На самом деле мы видим некоторые обнадеживающие вещи, например, 6% — это уровень положительных тестов, ниже 6%. Как сказал мне один из наших экспертов, мы хотим быть ниже 10%. У нас меньше 6%", — сказал Макинани журналистам.
По ее словам, отдельные вспышки заболевания возникают, в частности, и потому, что в этих регионах увеличилось тестирование. В общей сложности рост фиксируется в 2% округов.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрированы более 2,1 миллиона случаев заболевания коронавирусом, более 116 тысяч человек скончались.
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Комментарии
В мире , США , Ситуация в мире , COVID-19 , Вторая волна
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