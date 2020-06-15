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На севере Франции неизвестные осквернили памятник Шарлю де Голлю 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Во Франции осквернили памятник Шарлю де Голлю
Фото: РИА Новости
Злоумышленники осквернили памятник лидеру французского движения Сопротивления и первому президенту Пятой республики Шарлю де Голлю на севере Франции. Об этом сообщил президент региона О-де-Франс Ксавье Бертран в своем Twitter, сопроводив публикацию фотографиями.
"За несколько дней до призыва 18 июня (речь де Голля 18 июня 1940 года — прим. ТАСС), когда мы должны помнить, что генерал де Голль зажег пламя Сопротивления, осквернение этого памятника в Отмоне возмутительно", — написал Бертран. "Это требует серьезного наказания", — добавил он.
На опубликованных фотографиях видно, что бюст де Голля облит желтой краской, а на обратной стороне постамента красными буквами написано "сторонник рабства".
Ранее во французском городе По злоумышленники вылили ведро белой краски на статую в честь отмены рабства. В нескольких метрах от скульптуры было обнаружено ведро из-под белой краски с надписью "White lives matter" ("Жизни белых имеют значение"). Как указали в мэрии города, хулиганский поступок скорее всего совершили несогласные с политикой движения Black lives matter ("Жизни темнокожих имеют значение").
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Комментарии
В мире , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Франция
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