Во Франции осквернили памятник Шарлю де Голлю

Злоумышленники осквернили памятник лидеру французского движения Сопротивления и первому президенту Пятой республики Шарлю де Голлю на севере Франции . Об этом сообщил президент региона О-де-Франс Ксавье Бертран в своем Twitter, сопроводив публикацию фотографиями.

"За несколько дней до призыва 18 июня (речь де Голля 18 июня 1940 года — прим. ТАСС), когда мы должны помнить, что генерал де Голль зажег пламя Сопротивления, осквернение этого памятника в Отмоне возмутительно", — написал Бертран. "Это требует серьезного наказания", — добавил он.

На опубликованных фотографиях видно, что бюст де Голля облит желтой краской, а на обратной стороне постамента красными буквами написано "сторонник рабства".

Ранее во французском городе По злоумышленники вылили ведро белой краски на статую в честь отмены рабства. В нескольких метрах от скульптуры было обнаружено ведро из-под белой краски с надписью "White lives matter" ("Жизни белых имеют значение"). Как указали в мэрии города, хулиганский поступок скорее всего совершили несогласные с политикой движения Black lives matter ("Жизни темнокожих имеют значение").