В Южной Корее за сутки зафиксировали 34 случая COVID-19 

Южная Корея зарегистрировала 34 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 155, выздоровели 10 760, скончались уже 278, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось о 277 погибших. С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. 28 мая суточный прирост больных достигал 79 человек, а в последние две недели держится в коридоре 30-60 человек.

По данным KCDC на 00.00 вторника (18.00 понедельника мск), 21 из числа новых случаев имеет локальное происхождение, 13 завезены из-за границы. Географически 11 случаев зафиксированы в Сеуле, остальные по всей стране.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 30 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 760, что составляет 88,5%. Общее число жертв составляет 278. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже почти 1,12 миллиона человек.

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1359 случаев завезли из-за границы, из них 85,4% — южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 577 зараженных.

Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 277. Не менее 147 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 110 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе. В Сеуле уже 169 человек подхватили коронавирус на фирме сырья для биодобавок, а 62 человека — в спортзалах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.