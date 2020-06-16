Киевский городской голова Виталий Кличко произнес слово «писька» вместо слова «после» и лишь с четвертого раза сумел произнести слово «сенсационные» правильно. Об этом сообщает Sports.ru.

Некоторое время назад украинские средства массовой информации сообщили о том, что Кличко мог нарушить режим ограничений, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. На днях мэр столицы Украины прокомментировал соответствующие публикации в ходе брифинга. Местное телевидение транслировало мероприятие.

«У меня уже спрашивали писька… после некоторых сенса, сенсы, сансеци… сенсационных, знаете, публикаций в СМИ, нарушаю ли я карантинные ограничения…» — произносит Кличко на записи.

Следом он без оговорок и с первой попытки назвал информацию о нарушении им условий карантина ложью и манипуляциями и призвал тех, кто тратит деньги на их распространение, не делать этого, а предъявлять свои конкретные достижения и программы.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило восемь миллионов человек.