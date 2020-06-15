Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине собрались переоснастить армию для «противостояния» России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 27 минут назад
Правительство Украины считает необходимым переоснастить Вооруженные силы для того, чтобы противостоять российской «агрессии», говорится в программе работы правительства, которая направлена утверждение Верховной рады.
В документе утверждается, что Россия «нарушает нормы международного права» в Донбассе и «оккупировала Крым», что, по мнению Киева, сдерживает развитие украинской экономики, передает РИА «Новости».
«Для освобождения и последующей реинтеграции территорий нужны системные инвестиции в укрепление обороноспособности Украины, повышение боевого потенциала ВСУ и других военных формирований», — говорится в проекте постановления.
В документе отмечается, что Киев должен искать возможности для диалога с Москвой по Донбассу и Крыму. Также указывается на необходимость модернизировать армию под стандарты НАТО.
На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО. В альянсе объяснили, что Украина получает расширенный доступ к программам военной совместимости и учениям, а также более широкому обмену информацией.
Видео дня. Филипп Киркоров вынужден отбиваться от ВДВ
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Ким Чен Ын делает из сестры мировую «звезду» Ким Чен Ын делает из сестры мировую «звезду» Макрон не получил приглашения на Парад Победы 24 июня Макрон не получил приглашения на Парад Победы 24 июня В Белом доме заявили о начале восстановления экономики США В Белом доме заявили о начале восстановления экономики США
Комментарии 6
В мире , Армия , Видео , Политика , США , Дмитрий Кулеба , Правительство Украины , Верховная Рада , НАТО , РИА Новости , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
Крым решил проблему с водой
Крым решил проблему с водой
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
«Трамп больше не президент США»
«Трамп больше не президент США»
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Видео
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
00:15
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
01:28
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
00:40
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
00:09
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
01:25
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
00:39
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
Происшествия
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
01:29
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
Происшествия
Планировавший нападение на школу подросток попал на видео
01:24
Планировавший нападение на школу подросток попал на видео
Происшествия
Драка охранников с посетителями в больнице попала на видео
01:13
Драка охранников с посетителями в больнице попала на видео
Происшествия Общество
Гармаш связался с семьей погибшего в ДТП Захарова
00:51
Гармаш связался с семьей погибшего в ДТП Захарова
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение