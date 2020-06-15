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На Украине назвали способ дать достойный отпор «агрессии» России 

Lenta.ru 32 минуты назад
Украина нашла способ дать достойный отпор РФ
Фото: РИА Новости
Правительство Украины назвало переоснащение Вооруженных сил (ВСУ) новейшим и модернизированным вооружением способом дать «достойный отпор вооруженной агрессии» России. Об этом говорится в программе деятельности ведомства, проект которой направлен на утверждение Верховной Рады.
В документе указывается, что перевооружение военнослужащих позволит эффективно выполнять задачи по обеспечению национальной безопасности и обороны, в том числе в Донбассе.
Одним из приоритетов деятельности министерства обороны Украины при этом станет реформирование системы мобилизационной подготовки и мобилизации «с учетом вызовов вооруженной агрессии Российской Федерации».
Правительство при этом поставило задачу достичь совместимости ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО и создать эффективную систему территориальной обороны с использованием лучшего иностранного опыта. Минобороны Украины займется также развитием военно-патриотического воспитания украинских военнослужащих.
12 июня стало известно, что Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей НАТО. Таким же статусом обладают еще пять стран: Грузия, Иордания, Австралия, Финляндия и Швеция. Он предоставляет дополнительные возможности по совместным учениям с войсками альянса.
В мае президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что референдум о вступлении страны в НАТО будет проведен тогда, когда украинцы будут к нему готовы. Отвечая на вопрос журналиста, не осложнит ли переговоры с Россией публичное заявление о вступлении в НАТО, он заявил, что Украина — независимая страна, а ориентация на вхождение в Североатлантический альянс и Евросоюз закреплена в Конституции.
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Комментарии
В мире , Армия , Владимир Зеленский , Министерство обороны , ЕС , Правительство Украины , Верховная Рада , НАТО
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