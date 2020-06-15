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В Финляндии отменили режим ЧП по коронавирусу 

РИА Новости и ещё 7 3 часа назад
В Финляндии отменили режим ЧП по коронавирусу
Фото: Flickr / Jonathan
Правительство Финляндии прекратило действие закона о чрезвычайном положении в стране с 16 июня, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы кабмина.
Чрезвычайное положение в Финляндии было введено решением правительства 16 марта из-за пандемии коронавируса.
"Основываясь на данных, полученных в понедельник, 15 июня, правительство считает, что эпидемия коронавируса поддается контролю властей. Сегодня на своем пленарном заседании правительство принимает постановления, отменяющие действие закона о готовности к чрезвычайным ситуациям ", — говорится в сообщении.
Данное решение вступает в силу во вторник, 16 июня.
На своем следующем заседании в среду, как ожидается, правительство рассмотрит снятие других ограничений, введенных из-за коронавируса, таких как посещение домов престарелых и проведение мероприятий с присутствием более 500 человек.
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В мире , Финляндия
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