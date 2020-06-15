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Чехия назвала проблему в отношениях с Россией решенной 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Чехия назвала проблему в отношениях с Россией решенной
Фото: Reuters
Прага после ответной высылки чешских дипломатов из России считает проблему в отношениях с Москвой решенной, заявила пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова.
«Российская сторона информировала посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку об ответном шаге, то есть об объявлении двух человек (сотрудников посольства Чехии в РФ) нежелательными лицами. Они должны до определенного времени покинуть территорию России», — заявили в чешском ведомстве.
Там указали, что речь идет об ожидаемой и симметричной реакции на шаги Праги от 5 июня.
«Таким образом, мы считаем решенной проблему, которая не возникла на чешской стороне», — сказала Штихова, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник министерство иностранных дел России объявило о введении ответных мер в отношении Праги в связи с высылкой российских дипломатов из страны.
Напомним, два сотрудника посольства России в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке яда рицина. Посольство России в Чехии заявило о глубоком разочаровании в связи с принятыми чешской стороной мерами. В МИД России заявили, что решение Чехии нанесло серьезный урон отношениям двух стран.
При этом 12 июня Служба безопасности и информации Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трех пражских муниципальных политиков.
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Комментарии
В мире , Политика , МИД , РИА Новости , Москва , Прага , Чехия
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