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В деле против соперника Лукашенко нашли следы иностранного вмешательства 

Lenta.ru 56 минут назад
В деле соперника Лукашенко нашли иностранное вмешательство
Фото: ТАСС
Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт заявил, что за делом против соперника Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах Виктора Бабарико стоит «что-то большее, чем финансовые дела». Об этом сообщает «TUT.by».
По его информации, во время обысков в Белгазпромбанке, который ранее возглавлял Бабарико, правоохранители нашли «куда более серьезные факты». Эйсмонт рассказал, что речь идет о вмешательстве иностранного государства во внутрибелорусские дела. Однако он не уточнил, о каком государстве идет речь.
Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии провел обыски в Белгазпромбанке 11 июня. Были изъяты более четырех миллионов долларов и ценные бумаги на сумму более полумиллиона долларов. Задержаны 15 человек, возбуждены уголовные дела по статьям о легализации средств, добытых преступным путем, и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Как утверждают в КГК, Бабарико, возглавлявший банк с середины 2000 года по май 2020-го, когда он объявил о намерении участвовать в выборах, тоже причастен к преступлениям.
Комментируя ситуацию, сам кандидат назвал действия белорусских властей особенно циничными и направленными против людей, с которыми он работал. По словам Бабарико, Белоруссия должна смести остатки старого режима, а его нынешние действия показывают, что власть готова использовать любые средства для недопущения честных выборов.
Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Помимо Бабарико, в стране впервые за много лет выдвинулись популярные альтернативные кандидаты. Сам Лукашенко утверждает, что не допустит в республике майдана.
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Комментарии 1
В мире , Происшествия , СНГ , Иван Эйсмонт , Александр Лукашенко
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