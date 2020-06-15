В деле соперника Лукашенко нашли иностранное вмешательство

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт заявил, что за делом против соперника Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах Виктора Бабарико стоит «что-то большее, чем финансовые дела». Об этом сообщает «TUT.by».

По его информации, во время обысков в Белгазпромбанке, который ранее возглавлял Бабарико, правоохранители нашли «куда более серьезные факты». Эйсмонт рассказал, что речь идет о вмешательстве иностранного государства во внутрибелорусские дела. Однако он не уточнил, о каком государстве идет речь.

Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии провел обыски в Белгазпромбанке 11 июня. Были изъяты более четырех миллионов долларов и ценные бумаги на сумму более полумиллиона долларов. Задержаны 15 человек, возбуждены уголовные дела по статьям о легализации средств, добытых преступным путем, и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как утверждают в КГК, Бабарико, возглавлявший банк с середины 2000 года по май 2020-го, когда он объявил о намерении участвовать в выборах, тоже причастен к преступлениям.

Комментируя ситуацию, сам кандидат назвал действия белорусских властей особенно циничными и направленными против людей, с которыми он работал. По словам Бабарико, Белоруссия должна смести остатки старого режима, а его нынешние действия показывают, что власть готова использовать любые средства для недопущения честных выборов.

Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Помимо Бабарико, в стране впервые за много лет выдвинулись популярные альтернативные кандидаты. Сам Лукашенко утверждает, что не допустит в республике майдана.